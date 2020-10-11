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Российский космонавт подаст в суд на робота Фёдора

Российский космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев планирует подать в суд из-за оскорбления робота Фёдора на его официальной странице в Twitter.

Примечательно, что на данный момент страница робота удалена и больше недоступна.

"Я возмущен из-за оскорбления личного плана и нашей профессиональной деятельности. Я буду обращаться в суд, я этого не отпущу и Максим Сураев тоже. Мы — герои России — раз, депутаты Госдумы — два, и какой-то там хрен имеет совесть вот так писать. Это подсудное дело", — отметил космонавт.

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