Российский космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев планирует подать в суд из-за оскорбления робота Фёдора на его официальной странице в Twitter.
Примечательно, что на данный момент страница робота удалена и больше недоступна.
"Я возмущен из-за оскорбления личного плана и нашей профессиональной деятельности. Я буду обращаться в суд, я этого не отпущу и Максим Сураев тоже. Мы — герои России — раз, депутаты Госдумы — два, и какой-то там хрен имеет совесть вот так писать. Это подсудное дело", — отметил космонавт.
Президент России Владимир Путин подшутил над лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.