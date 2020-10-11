Российский космонавт подаст в суд на робота Фёдора

Российский космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев планирует подать в суд из-за оскорбления робота Фёдора на его официальной странице в Twitter.

Примечательно, что на данный момент страница робота удалена и больше недоступна.