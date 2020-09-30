Минэкономразвития прогнозирует снижение численности населения России

Министерство подготовило прогноз, согласно которому население России в следующем году снизится до 146,5 млн человек.

"Минэкономразвития прогнозирует снижение численности населения РФ в 2021 году до 146,5 млн человек, в 2022–2023 годах — до 146,4 млн человек. Прогнозируется рост численности трудоспособного населения. В 2021 году численность трудоспособного населения составит 82,6 млн человек, в 2022 году — 82,9 млн человек, в 2023-м — 83,3 млн человек. В 2019 году трудоспособного населения в стране было 82 млн человек, в 2020 году ожидается 82,3 млн человек", — говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ

Согласно прогнозу Минэкономразвития, в ближайшие два года число пенсионеров будет снижаться.