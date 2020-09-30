Дефицит витамина D в человеческом организме ведёт к онкологическим заболеваниям, заявила врач-эндокринолог.
"Витамин D необходим человеку в любом возрасте и приносит пользу всему организму. Нехватка этого витамина влечёт за собой повышенный риск рака (простаты, молочной железы, кишечника, а также лейкемии и других видов онкологии), а также повышает риск рецидива рака", — отметила врач высшей категории Эндокринологического научного центра, эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева.
Она проинформировала, что распознать нехватку витамина D по внешним признакам нельзя. Для этого важно сдать кровь на анализ.
"Диагностировать гиповитаминоз по внешним симптомам в этом случае практически невозможно, поскольку его признаки неспецифичны и могут указывать на множество других проблем. Поэтому для выявления нехватки витамина D рекомендуется сдать анализ крови на определение уровня 25 (ОН)", — рассказала Дзгоева в комментарии еженедельнику "Аргументы и факты".
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