Нехватка витамина D грозит развитием рака, считает врач

Дефицит витамина D в человеческом организме ведёт к онкологическим заболеваниям, заявила врач-эндокринолог.

"Витамин D необходим человеку в любом возрасте и приносит пользу всему организму. Нехватка этого витамина влечёт за собой повышенный риск рака (простаты, молочной железы, кишечника, а также лейкемии и других видов онкологии), а также повышает риск рецидива рака", — отметила врач высшей категории Эндокринологического научного центра, эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева.

Она проинформировала, что распознать нехватку витамина D по внешним признакам нельзя. Для этого важно сдать кровь на анализ.