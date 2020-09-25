Тест на коронавирус с самым быстрым результатом разработали в ФРГ

Через 39 минут можно узнать результат тестирования на коронавирус при помощи прибора, разработанного концерном Bosch.

"Bosch в сотрудничестве с германской биотехнологической компанией R-Biopharm разработал уникальную автоматизированную тест-систему по выявлению новой коронавирусной инфекции, которая показывает надёжный результат уже через 39 минут. В настоящее время считается самым быстрым тестом в мире. Прибор предназначен для использования в мобильных центрах тестирования на станциях технического обслуживания автострад или в аэропортах. Получить готовый результат можно на месте проведения теста", — говорится в пресс-релизе немецкого концерна Bosch.

Как подчеркивается в сообщении, концерн целенаправленно работал над увеличением скорости ранее разработанного теста.