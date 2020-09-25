Через 39 минут можно узнать результат тестирования на коронавирус при помощи прибора, разработанного концерном Bosch.
"Bosch в сотрудничестве с германской биотехнологической компанией R-Biopharm разработал уникальную автоматизированную тест-систему по выявлению новой коронавирусной инфекции, которая показывает надёжный результат уже через 39 минут. В настоящее время считается самым быстрым тестом в мире. Прибор предназначен для использования в мобильных центрах тестирования на станциях технического обслуживания автострад или в аэропортах. Получить готовый результат можно на месте проведения теста", — говорится в пресс-релизе немецкого концерна Bosch.
Как подчеркивается в сообщении, концерн целенаправленно работал над увеличением скорости ранее разработанного теста.
"Одним из ключевых моментов в борьбе с пандемией коронавируса является быстрое выявление источников заражения. Вот почему мы сосредоточились на том, чтобы усовершенствовать наш первый тест на коронавирус до более быстрого", — отметил председатель правления Bosch Фолькмар Деннер.
Анализы российского блогера Алексея Навального прошли проверку в лаборатории в Буше в департаменте Эсон на севере центральной части Франции.