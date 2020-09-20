Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал возбудить уголовное дело против Алексея Навального по статье "распространение оружия массового поражения".

Политик предлагает арестовать блогера, если тот решит вернуться в Россию.

"Как он не боится вернуться в Москву. Ведь при Брежневе его с трапа сразу в психушку увезли. Кто нам мешает возбудить уголовное дело? Нужно арестовать его и всю его команду для того, чтобы проводить расследование. Если на Западе подтвердили, что это "Новичок", то он является распространителем химического оружия", — пояснил Жириновский.