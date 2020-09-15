Причина большинства неудач россиян кроется в излишней скромности, которая граничит с глубинной неуверенностью в себе, считает психолог.
"Синдром самозванца — это болезненное наследие синдрома отличника. В основе синдрома страх перед успехом реальным и будущим. Человеку легко себя обесценить, ведь если он объяснит всё, что с ним происходит какими-то внешними обстоятельствами. Здесь надо разделить скромность, когда человек просто не кричит о своих успехах, и вот эту глубинную неуверенность, когда человек не уважает себя", — рассказал радио Sputnik директор Центра практической психологии Сергей Ключников.
Он полагает, что вылечить этот синдром можно, нужно только не стесняться отмечать свои достижения.
"Это лечится. В первую очередь, надо принять саму ситуацию и понять, что вы не один переживали такие чувства. Во-вторых, надо составить список своих достижений и отделить реальные успехи от мнения других людей. Если у вас есть какие-то достижения, то начинайте рисовать "звёздочки на фюзеляже". Отмечайте свои достижения в дневнике. Если у вас не хватает уверенности, то ее надо фиксировать и подтверждать", — рассказал психолог.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.