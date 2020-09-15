Психолог рассказал, как можно исправить причину неудачливости

Причина большинства неудач россиян кроется в излишней скромности, которая граничит с глубинной неуверенностью в себе, считает психолог.

"Синдром самозванца — это болезненное наследие синдрома отличника. В основе синдрома страх перед успехом реальным и будущим. Человеку легко себя обесценить, ведь если он объяснит всё, что с ним происходит какими-то внешними обстоятельствами. Здесь надо разделить скромность, когда человек просто не кричит о своих успехах, и вот эту глубинную неуверенность, когда человек не уважает себя", — рассказал радио Sputnik директор Центра практической психологии Сергей Ключников.

Он полагает, что вылечить этот синдром можно, нужно только не стесняться отмечать свои достижения.