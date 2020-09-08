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В Совете Федерации допустили, что 31 декабря может стать выходным

Общество

В социальном комитете Совета Федерации не исключают, что с будущего года 31 декабря может стать выходным днём.

В Совете Федерации допустили, что 31 декабря может стать выходным

"Я думаю, что предложение сделать 31 декабря в будущем году выходным — это элегантный ответ правительства на массу вопросов, которые поступают к нему по этому поводу. 31 декабря может стать выходным днем". Возможны законодательные изменения либо постановления правительства", — сказал первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.

По его информации, Министерство труда и социальной занятости РФ подготовило проект постановления кабмина России о переносе выходных дней в 2021 году. Минтруд предложил сделать выходным 31 декабря. Выходные дни 2 и 3 января в проекте постановления предлагается перенести на 5 ноября и 31 декабря.

Ранее глава комитета по труду и социальной политике Госдумы, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что считает разумным решением объявить 31 декабря 2021 года выходным днём. Предложение правительства РФ работодателям самостоятельно решать вопрос о переносе выходного дня, можно было бы реализовать ещё в прошлом году, полагает Нилов.

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