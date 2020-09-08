В Госдуме вернулись к предложению объявить 31 декабря выходным

Глава комитета по труду и соцполитике ГД РФ считает разумным решением объявить 31 декабря 2021 года выходным днём.

"В ноябре прошлого года фракция ЛДПР внесла законопроект, по которому правительство в обязательном порядке всегда переносило бы выходные и нерабочие праздничные дни таким образом, чтобы 31 декабря было выходным, и при этом не нарушался баланс рабочих и нерабочих дней", — заявил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Он полагает, что предложение правительства РФ работодателям самим решать вопрос о переносе выходного случая в каждом конкретном случае, можно было бы претворить в жизнь ещё в прошлом году.