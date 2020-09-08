Глава комитета по труду и соцполитике ГД РФ считает разумным решением объявить 31 декабря 2021 года выходным днём.
"В ноябре прошлого года фракция ЛДПР внесла законопроект, по которому правительство в обязательном порядке всегда переносило бы выходные и нерабочие праздничные дни таким образом, чтобы 31 декабря было выходным, и при этом не нарушался баланс рабочих и нерабочих дней", — заявил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
Он полагает, что предложение правительства РФ работодателям самим решать вопрос о переносе выходного случая в каждом конкретном случае, можно было бы претворить в жизнь ещё в прошлом году.
"Министр труда Максим Топилин и вице-премьер Татьяна Голикова предложили работодателям самим решать этот вопрос в организациях и на предприятиях. В декабре 2021 года наконец-то это будет, спустя два года. Это показывает, что мы, к сожалению, приходим к разумным решениям, но очень медленно. Это можно было бы отрегулировать еще в декабре прошлого года. Мы всё-таки ожидаем, что если законопроект ЛДПР будет принят, то правительство внесёт изменения в свой нормативный акт и 31 декабря в этом году может стать выходным ", — выразил надежду Нилов.
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