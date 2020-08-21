Ярмыш обвинила омского главврача в покушении на жизнь Навального

Самолёт из Германии по просьбе соучредителя панк-группы Pussy Riot Петра Верзилова вылетел за Алексеем Навальным, чтобы переправить его на лечение в немецкую клинику.

Об этом сообщила ВВС.

Но главный врач омской больницы, где в настоящее время борются за жизнь политика, считает, что Навального нельзя сейчас перевозить. Тем более самолётом.

"Состояние пациента нестабильное, он нетранспортабелен".

Пресс-секретарь больного Кира Ярмыш назвала решение медика "покушением на его (Навального) жизнь".

Директор основанного Навальным ФБК Иван Жданов, в свою очередь, выстроил целую теорию заговора:

"До этого момента врачи готовили документы и оборудование для перевозки Навального. Сейчас все изменилось". https://t.co/CKXZUQvcr1 — Ivan Zhdanov (@IoannZH) August 21, 2020

Известно, что на подмогу омским врачам уже прилетели специалисты из Москвы. Проведён совместный консилиум. О его результатах пока не сообщается.