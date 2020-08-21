По просьбе Pussy Riot из Германии за Навальным отправлен самолет

Берлинский Фонд "Кино за мир" подготовил самолет скорой помощи, оснащенный для транспортировки пациентов в коме, чтобы перевезти основателя ФБК Алексея Навального на лечение в Германию.

В НПО заявили, что помощи в транспортировке попросил соратник Навального по оппозиции Петр Верзилов, наиболее известный как соучредитель панк-группы Pussy Riot.

"По гуманитарным соображениям, по просьбе Pussy Riots Петра Верзилова, мы отправим санитарную машину с медицинским оборудованием и специалистами, с помощью которых Навального можно будет доставить в Германию", — заявили в фонде, добавив, что Берлинская больница Шарите готова принять его.

Напомним, Навальный потерял сознание, находясь на борту самолета, летевшего в Москву из Томска. Самолет совершил экстренную посадку в Омске. За жизнь оппозиционера борятся местные врачи.

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