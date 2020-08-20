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Автор Антон Куликов

Навальный в коме в реанимации: что известно на данный момент

Происшествия

Алексей Навальный находится в реанимации в БСМП-1 Омска. Он в тяжелом состоянии, в коме, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Что говорят сторонники Навального

В четверг утром пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что ему стало плохо во время полета из Томска в Москву. В результате самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска.

По словам Ярмыш, с утра Навальный ничего не ел, только пил чай, купленный в кафе в аэропорту Томска. В кафе полиция уже проводит проверку.

В авиакомпании S7, рейсом которой летел Навальный, сообщили, что на борту он ничего не ел и не пил.

Кира Ярмыш и сторонники Навального считают, что это было отравление. Юристы ФБК готовят в Следственный комитет заявление по статье 277 УК РФ, которая предусматривает ответственность за посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.

Официального подтверждения информации об отравлении Навального пока нет.

Что говорят врачи

"Есть ряд диагнозов, с которыми работают специалисты, которые подтверждаются или исключаются. Привлечены специалисты всех профилей. Состояние пациента тяжелое", - цитирует агентство "Интерфакс" информацию пресс-службы минздрава Омской области.

По словам врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко, медики пока не определили диагноз Алексея Навального.

"Диагноз находится в процессе уточнения, проводится ряд лечебно-диагностических мероприятий, лабораторных, инструментальных исследований, консультации врачей смежных специальностей, консилиумы и так далее. В течение сегодняшнего дня, я думаю, мы в точности определимся с диагнозом, не тем не менее симптоматическое лечение, все что требуется, проводится в полном объеме", - рассказал Калиниченко.

По его словам, уверенности в том, что это было отравление, у врачей нет. Эта версия рассматривается как одна из причин.

Что Навальный делал в Томске

Менее чем через месяц в Томске пройдут выборы депутатов городской думы. В числе зарегистрированных кандидатов и двое сторонников Навального - координатор местного отделения штаба его сторонников Ксения Фадеева и член штаба Андрей Фатеев.

Фадеева рассказала, что в Томск Алексей Навальный приезжал, чтобы снять видеоролик. "Снимали ролик. Больше пока ничего не могу сказать", - сообщила она.

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Темы кира ярмыш алексей навальный
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