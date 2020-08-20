Алексей Навальный находится в реанимации в БСМП-1 Омска. Он в тяжелом состоянии, в коме, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
В четверг утром пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что ему стало плохо во время полета из Томска в Москву. В результате самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска.
По словам Ярмыш, с утра Навальный ничего не ел, только пил чай, купленный в кафе в аэропорту Томска. В кафе полиция уже проводит проверку.
В авиакомпании S7, рейсом которой летел Навальный, сообщили, что на борту он ничего не ел и не пил.
Кира Ярмыш и сторонники Навального считают, что это было отравление. Юристы ФБК готовят в Следственный комитет заявление по статье 277 УК РФ, которая предусматривает ответственность за посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.
Официального подтверждения информации об отравлении Навального пока нет.
"Есть ряд диагнозов, с которыми работают специалисты, которые подтверждаются или исключаются. Привлечены специалисты всех профилей. Состояние пациента тяжелое", - цитирует агентство "Интерфакс" информацию пресс-службы минздрава Омской области.
По словам врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко, медики пока не определили диагноз Алексея Навального.
"Диагноз находится в процессе уточнения, проводится ряд лечебно-диагностических мероприятий, лабораторных, инструментальных исследований, консультации врачей смежных специальностей, консилиумы и так далее. В течение сегодняшнего дня, я думаю, мы в точности определимся с диагнозом, не тем не менее симптоматическое лечение, все что требуется, проводится в полном объеме", - рассказал Калиниченко.
По его словам, уверенности в том, что это было отравление, у врачей нет. Эта версия рассматривается как одна из причин.
Менее чем через месяц в Томске пройдут выборы депутатов городской думы. В числе зарегистрированных кандидатов и двое сторонников Навального - координатор местного отделения штаба его сторонников Ксения Фадеева и член штаба Андрей Фатеев.
Фадеева рассказала, что в Томск Алексей Навальный приезжал, чтобы снять видеоролик. "Снимали ролик. Больше пока ничего не могу сказать", - сообщила она.
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