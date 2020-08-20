Медики больницы станции скорой медпомощи №1 Омска сообщили, что у Алексея Навального исключается вероятность инфаркта или инсульта, который он мог перенести на бору самолета. Также они не нашли следов инфекции, в том числе и коронавируса.
Напомним, Алексей Навальный был госпитализирован посреди полета из Томска в Москву, самолет экстренно приземлился в Омске.
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.