Врачи исключают у Навального инсульт или инфаркт

Медики больницы станции скорой медпомощи №1 Омска сообщили, что у Алексея Навального исключается вероятность инфаркта или инсульта, который он мог перенести на бору самолета. Также они не нашли следов инфекции, в том числе и коронавируса.

Напомним, Алексей Навальный был госпитализирован посреди полета из Томска в Москву, самолет экстренно приземлился в Омске.