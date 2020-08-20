Алексея Навального могли отравить психодислептиком

По данным "Интерфакса", предварительный диагноз Алексею Навальному уже поставлен и в течение дня врачи окончательно утвердят его.

Врачи предполагают отравление неустановленным психодиcлептиком, то есть веществом, вызывающим галлюцинации. Точные данные пока неизвестны.

Сейчас Алексей Навальный в коме и на аппарате ИВЛ, состояние его характеризуется врачами как тяжёлое.