150 альпинистов покорили Эльбрус в честь 75-летия Великой Победы. В восхождении участвовали альпинисты с различным уровнем опыта и самых разных возрастов — от 20 до 80 лет.
По словам участников, восхождение не только не изматывает, но и придает сил, открывает второе дыхание: некоторые даже отжались на вершине 40 раз.
Восхождение неслучайно посвящено победе в Великой Отечественной войне, ведь именно на Эльбрусе произошла битва за Кавказ (июль 1942 — октябрь 1943).
США открывают "Четвертый Казахстанский фронт", России опять нечего этому противопоставить.