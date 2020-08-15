Альпинисты поднялись на Эльбрус в честь 75-летия Великой Победы

150 альпинистов покорили Эльбрус в честь 75-летия Великой Победы. В восхождении участвовали альпинисты с различным уровнем опыта и самых разных возрастов — от 20 до 80 лет.

По словам участников, восхождение не только не изматывает, но и придает сил, открывает второе дыхание: некоторые даже отжались на вершине 40 раз.

Восхождение неслучайно посвящено победе в Великой Отечественной войне, ведь именно на Эльбрусе произошла битва за Кавказ (июль 1942 — октябрь 1943).