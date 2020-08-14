В прошлом году бабочка совка уничтожила около 90% урожая хлопка в Геронбойском районе. В этом году учёные Института охраны растений нашли способ, как не прибегать к экологически опасным и дорогим пестицидам и защитить урожай: на полях распространят габробракона. Это насекомое размером всего в три миллиметра.
"Личинки начинают питаться бутонами, уничтожая растения. Но габробраконы не дадут этого делать. Они откладывают на гусеницах совки собственные яйца, и те гибнут", — пояснил директор научно-исследовательского института защиты растений Эльчин Халилов.
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