Урожай хлопка в Азербайджане спасут при помощи насекомых

В прошлом году бабочка совка уничтожила около 90% урожая хлопка в Геронбойском районе. В этом году учёные Института охраны растений нашли способ, как не прибегать к экологически опасным и дорогим пестицидам и защитить урожай: на полях распространят габробракона. Это насекомое размером всего в три миллиметра.