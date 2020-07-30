При переписи Росстат не будет против национальности "гоблин" или "эльф"

Росстат не станет спорить с россиянами, которые при переписи населения будут называть себя "эльфами" или "гоблинами". Об этом заявил заместитель руководителя ведомства Павел Смелов.

"Бороться мы с ними не будем. Таких шутников на предыдущей переписи было всего 1024 человека на всю страну — на 147 миллионов это достаточно мало людей Если человек ощущает себя эльфом, пусть будет эльфом. Такие люди существуют при переписи в любой стране. Это не является массовым случаем. ", — сказал Смелов.

Он отметил, что человек, назвавший себя эльфом, будет учтен в статистике. Смелов подчеркнул важность достоверности данных при проведении переписи.

"Реальные данные о числе проживающих в каком-либо регионе людей и условиях их проживания позволят властям составить планы развития территорий", — проинформировал замглавы Росстата.

Ранее сообщалось, что Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года.