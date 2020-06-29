Всероссийская перепись населения состоится в апреле 2021 года

Всероссийская перепись населения переносится на 2021 год. Об этом сообщил глава Росстата Павел Малков.

Напомним, что перепись должна была состояться в октябре этого года, но ведомство приняло решение отложить ее из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"Постановление правительства РФ подписано. Перепись состоится в апреле 2021 года", — заявил Малков.

Он также добавил, что за это время у Росстата будет возможность хорошо подготовиться к проведению переписи и организовать необходимую информационную кампанию.

Напомним, что в России решили приостановить до 2022 года срок действия нормы о том, что Всероссийскую перепись населения нужно проводить раз в 10 лет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что участников Всероссийской переписи населения застрахуют. Для всех желающих также будет доступна опция принять участие в переписи самостоятельно, заполнив анкету на портале Госуслуг, или в приложении, или посетив специальный участок.