Костромской выпускник набрал 400 баллов на ЕГЭ

Выпускнику из Костромы удалось набрать на едином государственном экзамене 400 баллов. В истории ЕГЭ он стал пятым выпускником, которому удалось набрать наивысший бал сразу по четырем предметам.

"Рекорд юноши — редкое явление. За всю историю проведения единого госэкзамена всего четыре человека в стране набрали 400 баллов. Костромской выпускник стал пятым", — сообщили в администрации Костромы.

Директор школы №30 Костромы Александр Зюзин утверждает, что мальчик с первого класса проявлял склонность к наукам, а также закончил школу с золотой медалью.