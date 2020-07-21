Больше 590 тысяч россиян в этом году получили маткапитал

За полгода в России выдано на 95% больше сертификатов на материнский капитал, чем в аналогичный период прошлого года. За шесть месяцев 2020 года Пенсионный Фонд выдал больше 590 тысяч сертификатов.

Общая сумма, которая выплачена семьям в этом году, превышает 110 миллиардов рублей.

"Значительное увеличение количества выданных ПФР сертификатов (+95% к аналогичному периоду прошлого года) обусловлено самым большим расширением программы с момента ее запуска", — сообщается на сайте Пенсионного фонда.

Напомним, что теперь право на материнский капитал имеют также и семьи, в которых родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получают 466,6 тысячи рублей. На второго ребенка положено 150 тысяч рублей. Семьи, в которых в 2020 году родился второй ребенок, получают 616,6 тысячи рублей.

Кроме того, теперь для получения сертификата не нужно подавать заявление в Пенсионный фонд. Работа идет в беззаявительном формате. По данным на начало июля, в таком формате выдано больше 200 тысяч сертификатов на материнский капитал.