Больше 200 тысяч сертификатов на маткапитал получили россияне

Выдача сертификатов на материнский капитал в беззаявительном порядке продолжается в России. В таком формате их получили уже около 200 тысяч семей.

Данные озвучили в Министерстве труда.

"Сегодня сертификат на материнский капитал, а это одна из очень значимых и востребованных семьей мер поддержки, родители получают беззаявительно. В таком порядке на текущий день уже выдано 200 тысяч сертификатов на материнский семейный капитал", — рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

Маткапитал на первого ребенка составляет 466,6 тысячи рублей, на второго — еще 150 тысяч рублей. Семьи, в которых в этом году родился второй ребенок, получат 616,6 тысячи рублей.

Напомним, что обращаться в Пенсионный фонд за сертификатом на материнский капитал не нужно с 15 апреля. Кроме того, в три раза сократился срок рассмотрения заявления на маткапитал. Теперь на это уходит до 10 рабочих дней, а средства перечисляют в течение пяти рабочих дней.