В Telegram отреагировали на утечку данных миллионов пользователей

На одном их форумов даркнета были опубликованы данные миллионов пользователей Telegram. Точный размер базы неизвестен, файл занимает около 900 Мбайт, сообщает сайт "Кот Дурова".

В базе указаны номера телефонов пользователей и их "никнеймы". В Telegram утверждают, что более 60% данных не являются актуальными.

В пресс-службе мессенджера объяснили потерю данных тем, что утечка происходит при регистрации пользователя и импорте контактов телефона.

"Они собираются через злоупотребление встроенной функцией импорта контактов при регистрации пользователя. К сожалению, ни один сервис, позволяющий пользователям общаться с контактами из своей телефонной книги, не может полностью исключить подобный перебор", — заявили в пресс-службе на запрос РБК.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Роскомнадзор снял блокировку с Telegram.