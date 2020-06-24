На одном их форумов даркнета были опубликованы данные миллионов пользователей Telegram. Точный размер базы неизвестен, файл занимает около 900 Мбайт, сообщает сайт "Кот Дурова".
В базе указаны номера телефонов пользователей и их "никнеймы". В Telegram утверждают, что более 60% данных не являются актуальными.
В пресс-службе мессенджера объяснили потерю данных тем, что утечка происходит при регистрации пользователя и импорте контактов телефона.
"Они собираются через злоупотребление встроенной функцией импорта контактов при регистрации пользователя. К сожалению, ни один сервис, позволяющий пользователям общаться с контактами из своей телефонной книги, не может полностью исключить подобный перебор", — заявили в пресс-службе на запрос РБК.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Роскомнадзор снял блокировку с Telegram.
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