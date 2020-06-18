Роскомнадзор отменил блокировку доступа к Telegram

Роскомнадзор принял решение снять блокировку доступа к мессенджеру Telegram. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму. По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру "Телеграм", — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Также сообщается о готовности ведомства сотрудничать со всеми интернет-компаниями, работающими в России, с целью оперативного пресечения распространения информации террористического и экстремистского характера, а также детской порнографии, пропаганды самоубийств и запрещенных веществ.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер Telegram не является российским продуктом. Об этом он написал на своей странице в Twitter, добавив, что компания не имеет в России ни серверов, ни разработчиков, ни каких-либо компаний, банковских счетов или офисов.