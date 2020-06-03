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ОНФ: россиянам стали чаще задерживать зарплаты

ОНФ: россиянам стали чаще задерживать зарплаты

Общество

Больше 400 обращений по поводу условий работы поступило на горячую линию Общероссийского народного фронта. Она работает в формате сайта с 15 апреля. На ресурсе "Труд.ОНФ" можно рассказать о нарушении прав работников, незаконных увольнениях, задержках зарплат, сокращении рабочего времени.

"Около 20% поступающих обращений связаны с необходимостью получения справочной информации: о порядке оформления и подачи документов, получении выплат, разъяснении норм действующих правовых актов в сфере труда; такой же процент — это обращения по вопросам задержки выплат либо необоснованного снижения сумм заработных плат", — пояснил эксперт Бюро расследований ОНФ Валерий Горюханов.

За первый месяц работы на задержки зарплат пожаловалось 18% обратившихся. К концу месяца сократилось число жалоб на незаконное увольнение или сокращение — с 18% до 16%. Снизилось число обращений, которые касались постановки на учет в качестве безработного. В середине мая таких обращений было 14%, сейчас уже 11%. Около 10% обратившихся рассказали о принуждении уйти в отпуск на время простоя организации.

Самыми активными пользователями сервиса стали жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ростовской области и Краснодарского края.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что работникам старше 65 лет продлили больничные листы до 11 июня.

работа зарплата увольнение общероссийский народный фронт
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