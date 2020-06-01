Работникам старше 65 лет продлили больничные до 11 июня

Россияне в возрасте 65 лет и старше, соблюдающие санитарный режим, смогут получить электронные больничные, которые будут действовать с 1 до 11 июня включительно.

В ходе совещания 1 мая глава государства Владимир Путин заявил, что граждане 65 лет и старше должны продолжить соблюдать режим самоизоляции.

Оплата больничного

Если они не работают дистанционно и не находятся в отпуске, то они имеют право на больничный, который будет оплачен за счет средств Фонда социального страхования.

Работник за весь период, который он находился на больничном, получит оплату. Дни, которые работник находился на больничном, будут оплачены в полном размере, если его стаж превышает 8 лет. Для расчёта берётся среднемесячная заработная плата работника, но не более 69 961,65 руб.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.