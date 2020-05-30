Обычных граждан не будут штрафовать за отказ от обязательной вакцинации от коронавируса. Наказывать за это будут только тех, кто входит в группу риска.
Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, входят, например, работа с больными инфекционными заболеваниями, работа с кровью и биологическими жидкостями человека", — пояснили в ведомстве.
Экс-музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать артистов, которые попросили денег у государства из-за эпидемии коронавируса.