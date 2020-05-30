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Стало известно, кого будут штрафовать за отказ от вакцинации

Общество

Обычных граждан не будут штрафовать за отказ от обязательной вакцинации от коронавируса. Наказывать за это будут только тех, кто входит в группу риска.

Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, входят, например, работа с больными инфекционными заболеваниями, работа с кровью и биологическими жидкостями человека", — пояснили в ведомстве.

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