Стало известно, кого будут штрафовать за отказ от вакцинации

Обычных граждан не будут штрафовать за отказ от обязательной вакцинации от коронавируса. Наказывать за это будут только тех, кто входит в группу риска.

Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.