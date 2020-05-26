Одноклассники: К звонку можно подключаться без авторизации в соцсети

Одноклассники расширили возможности собственного сервиса голосовых и видеозвонков: теперь к звонку можно подключить собеседников, неавторизованных в социальной сети, с помощью приглашения-ссылки. Новый сервис гостевого доступа в звонок появился в десктопной версии ОК, а также в мобильных приложениях iOS и Android.
Для создания звонка или групповой конференции авторизоваться в соцсети нужно только инициатору вызова, остальные участники разговора могут быть приглашены по ссылке.
Команда социальной сети таким образом поддерживает пользователей, которые в условиях самоизоляции смогут общаться как с близкими и друзьями, так и проводить встречи с коллегами дистанционно с использованием возможностей звонков без каких-либо ограничений.
Платформа звонков ОК работает на базе искусственного интеллекта - за качество картинки и звука отвечает нейросеть, динамически обучаемая на многомиллионной аудитории социальной сети. Благодаря этому качество каждого последующего звонка становится лучше предыдущего вне зависимости того, с какой платформы ведется разговор: с десктопной версии соцсети или мобильных приложений. При этом длительность звонка не ограничена, а к групповому звонку можно подключать до 100 человек одновременно.
"Аккаунт "Правды.Ру" в социальной сети "Одноклассники" уже стал популярной интернет-площадкой среди людей, которые уважают серьезную информацию и могут выражать свое мнение. У него на данный момент уже 51 206 постоянных подписчиков.
"Аккаунт "Правды.Ру" в социальной сети "Одноклассники" уже стал популярной интернет-площадкой среди людей, которые уважают серьезную информацию и могут выражать свое мнение. У него на данный момент уже 50 911 постоянных подписчиков.
Японское издание Crank In составило рейтинг знаменитостей, которые использовали образ героини аниме Сейлор Мун. Одно из мест в этом списке заняла российская фигуристка Евгения Медведева.
Девушка неоднократно выступала в виде Сейлор Мун на ледовых шоу в Японии или показательных выступлениях на соревнованиях.
В список вместе с Медведевой вошли:
Евгения Медведева популярна в Японии. Девушка в сезонах-15/16 и 16/17 выиграла все основные старты:
В сезоне-2017/18 Медведева уступила на чемпионате Европы и Олимпийских играх Алине Загитовой. Позже фигуристка перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру.
В последние два сезона одержала победу только на Кубке России. В 2019 году стала третьей на чемпионате мира.
"Аккаунт "Правды.Ру" в социальной сети "Одноклассники" уже стал популярной интернет-площадкой среди людей, которые уважают серьезную информацию и могут выражать свое мнение. У него на данный момент уже 50 989 постоянных подписчиков.
Китайские ученые в ходе раскопок в гробнице, расположенной в провинции Хэнань, обнаружили древний бронзовый кувшин.
Кувшин украшен декоративными вставками в виде головы и шеи гуся. Кроме того, в нем был неизвестная жидкость, которую ученые планируют исследовать.
В гробнице было найдено большое количество ценных предметов, которые говорят о том, что это могила важного чиновника. Возраст гробницы составляет примерно 2000 лет.
Гробница была найдена во время масштабной реконструкции, которая ведется в трущобах города Саньмэнься. В настоящее время здесь работают специалисты местного отделения Института культурных реликвий и археологии. Они исследуют территорию с целью поиска других гробниц.
Археолог Чжу Сяодун сообщил, что ученые уже нашли несколько ценных артефактов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае обнаружили 57 древних гробниц и 500 артефактов. Древние гробницы находятся в южной части Китая в городе Гуанчжоу.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.