Одноклассники: К звонку можно подключаться без авторизации в соцсети

Одноклассники расширили возможности собственного сервиса голосовых и видеозвонков: теперь к звонку можно подключить собеседников, неавторизованных в социальной сети, с помощью приглашения-ссылки. Новый сервис гостевого доступа в звонок появился в десктопной версии ОК, а также в мобильных приложениях iOS и Android.

Для создания звонка или групповой конференции авторизоваться в соцсети нужно только инициатору вызова, остальные участники разговора могут быть приглашены по ссылке.

Команда социальной сети таким образом поддерживает пользователей, которые в условиях самоизоляции смогут общаться как с близкими и друзьями, так и проводить встречи с коллегами дистанционно с использованием возможностей звонков без каких-либо ограничений.

Платформа звонков ОК работает на базе искусственного интеллекта - за качество картинки и звука отвечает нейросеть, динамически обучаемая на многомиллионной аудитории социальной сети. Благодаря этому качество каждого последующего звонка становится лучше предыдущего вне зависимости того, с какой платформы ведется разговор: с десктопной версии соцсети или мобильных приложений. При этом длительность звонка не ограничена, а к групповому звонку можно подключать до 100 человек одновременно.