ЕГЭ в России снова перенесут

Дату проведения единого госэкзамена в России сдвинули. Новая дата пока не озвучена. Такое решение приняли в Министерстве просвещения. Сообщается, что ранее названная дата — 8 июня — уже неактуальна. Также принято решение, что сдавать экзамен будут только те, кто намерен поступить в 2020 году в высшие учебные заведения.

"Такое решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов", — пояснили в профильном министерстве.

Учеников 9-х классов также ждут изменения. Обязательные экзамены по русскому языку и математике сдавать в этом году не придется. Итоговые оценки в аттестат выставят на основе текущих показателей.

Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет выставлять оценки в аттестат без итогов единого госэкзамена. Ранее о вариантах зачисления абитуриентов в вузы без результатов ЕГЭ в интервью "Правде.Ру" рассказал первый заместитель председателя комитета по образованию Государственной Думы Олег Смолин.