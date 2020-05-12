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Источник Правда.Ру

Депутат ГосДумы: есть разные варианты, как зачислить абитуриентов в вуз

Общество

Единый государственный экзамен в России в этом году лучше отменить. А зачислить абитуриентов в вуз можно на других основаниях.

Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета по образованию Государственной Думы Олег Смолин.

"Мы предлагаем принимать ребят в вузы по следующим критериям. Во-первых, всех олимпиадников и ребят с инвалидность — на прежних основаниях. Остальных абитуриентов — на основании текущей успеваемости, школьных годовых оценок, с учетом их достижений. По тем специальностям, где предполагается устное собеседование, его можно организовать онлайн. Когда собеседование устное, это вполне возможно, потому что ты не можешь списать, преподавателям будет сразу понятно, на что ты способен", — пояснил депутат Госдумы.

Он напомнил, что пока попытка дистанционного образования в России провалена. К этому оказались не готовы ни ученики, ни педагоги, ни образовательная система. Элементарно, даже не у всех детей есть планшеты, ноутбуки или компьютеры, которые необходимы для учебы, не во всех населенных пунктах есть хороший быстрый интернет.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения готово основной госэкзамен в этом году, если в стране обострится эпидемиологическая ситуация. Также не исключено, что промежуточные итоги школьной аттестации могут приравнять к результатам ЕГЭ и ОГЭ.

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Темы вуз абитуриент олег смолин единый госэкзамен
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