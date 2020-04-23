Сотрудники отделения неврологии областной больницы в подмосковных Люберцах обратились к правоохранителям с просьбой привлечь к ответственности руководство лечебного учреждения.
Из-за бездействия администрации произошло массовое — на настоящий момент речь идет о 52 сотрудниках — заражение персонала больницы коронавирусом.
Заявления, подписанные шестью медработниками, направлены:
По словам авторов обращения, с 23 марта к ним в неврологию стали "класть" терапевтических больных. У некоторых из них были слабость, кашель и температура около 38°C.
"Все пациенты с клинической картиной коронавируса лежали до получения положительного теста. Только тогда их переводили на специально перепрофилированные койки. Мы уверены, что причина заражения пациентов и медработников коронавирусом именно в этом", — рассказал журналистам медбрат Аркадий Хаславский.
В результате "непродуманных действий администрации больницы" или, как считают сотрудники, "халатности":
Существенное снижение количества заболевших коронавирусом за сутки в России не является признаком затухания эпидемии.