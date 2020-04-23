В Люберцах 52 медика заразились COVID-19. Врачи обратились в ФСБ и МВД

Сотрудники отделения неврологии областной больницы в подмосковных Люберцах обратились к правоохранителям с просьбой привлечь к ответственности руководство лечебного учреждения.

Суть претензии работников к руководству

Из-за бездействия администрации произошло массовое — на настоящий момент речь идет о 52 сотрудниках — заражение персонала больницы коронавирусом.

Кого попросили помочь

Заявления, подписанные шестью медработниками, направлены:

на имя директора ФСБ Александра Бортникова;

на имя главы МВД Владимира Колокольцева;

на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Предыстория

По словам авторов обращения, с 23 марта к ним в неврологию стали "класть" терапевтических больных. У некоторых из них были слабость, кашель и температура около 38°C.

"Все пациенты с клинической картиной коронавируса лежали до получения положительного теста. Только тогда их переводили на специально перепрофилированные койки. Мы уверены, что причина заражения пациентов и медработников коронавирусом именно в этом", — рассказал журналистам медбрат Аркадий Хаславский.

Кто пострадал

В результате "непродуманных действий администрации больницы" или, как считают сотрудники, "халатности":