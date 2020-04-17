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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Родительский комитет страны выступает за отмену ЕГЭ. Совсем

Общество

Почему ЕГЭ "не приживается" на российской земле и какой вред несет, в эксклюзивном интервью "Правде.Ру" рассказала председатель национального родительского комитета России Ирина Волынец.

Родителей выпускников-2020 волнует вопрос: что делать в сложившейся сегодня из-за коронавируса ситуации с ЕГЭ и ОГЭ…

Думается, что до конца это никому непонятно. Потому что решением профильного министра уже на две недели экзамены перенесли. Если будет продлен режим самоизоляции, то, наверное, еще перенесут.

Непонятно, как вузы будут проводить свою вступительную кампанию

Например, традиционно практически все самые престижные вузы страны проводят дополнительные вступительные испытания, которые так и называются — "ДВИ" сокращенно, что дискредитирует ЕГЭ как итоговую аттестацию.

И если бы мы не попали в такую ситуацию с коронавирусом, возможно, мы в очередной раз увидели бы всю ущербность ЕГЭ.

А есть такая хорошая русская поговорка "где тонко, там и рвется"

Мы сейчас понимаем, что ЕГЭ — необъективная аттестация, она очень формализированная, и экзамен, к которому отдельно нужно готовиться в плане оформления своих ответов и оформления бланков, — профанация.

Именно по этой причине многие дети не остаются в школе, несмотря на то, что они не уверены в выборе профессии. Идут хоть куда, лишь бы не сдавать ЕГЭ. Это ужасно.

Наша организация, Национальный родительский комитет, совместно с вами — редакцией издания "Правда.ру" — уже несколько лет выступает за отмену ЕГЭ в стране

И депутат Госдумы Олег Смолин выступил с предложением отменить ЕГЭ в этом году.

Несмотря на то что я его лично его поддерживаю, и как мама четверых школьников, и как председатель организации родителей но при этом прекрасно понимаю, что в этом году как раз отменить ЕГЭ не получится. Потому что вся система и образования, и аттестации, и соответствующего приема в вузы настроена именно на ту форму, которая есть сегодня.

Может быть избавиться от ЕГЭ помогут поправки в Конституцию?

То, что ЕГЭ нельзя отменить прямо сейчас, не означает, что в ближайшие годы мы не сможем отказаться от этого ужасного, унизительного испытания для наших детей.

Если мы сейчас говорим об изменениях в Конституцию, о том, что мы снимем формат прерогативы, приоритета международного права над нашим внутренним, соответственно, то от ЕГЭ как искусственного, наносного сооружения на теле нашего образования (не побоюсь этого слова), мы, конечно, должны будем отказаться.

Это не означает, что дети не должны проходить итоговую аттестацию. Оценивать знания нужно, но оценка должна быть объективная. За знание, а не за то, насколько правильно он заполнил бланки и как в соответствии со стандартами сформулировал свой ответ.

ЕГЭ — гроб для системы образования

Я уверена, что если дальнейшее насаждение такого чужеродного элемента — ЕГЭ — продолжится, наше образование деградирует окончательно. Отмена ЕГЭ повлечет за собой перестройку всего образования, вернет приоритетную важность знаниям, а не "дрессировке".

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Еще одна проблема, которая беспокоит родителей, — это весенний призыв, который никто не переносит.

Наша организация обратилась к министру обороны и к премьер-министру с просьбой рассмотреть возможность переноса сроков весеннего призыва с учетом времени подсчета результатов ЕГЭ. Потому что может так получиться, что дети, которые еще не аттестовались, будут призваны и обязаны будут пойти служить, в противном случае это будет нарушение закона.

Тут очень много проблем. И хотелось бы пожелать нашим родителям, нашим детям терпения, понимания, готовности… Я внутренне готова, что карантин, который на самом деле не является карантином, но так мы все с вами его называем, продлят.

Темы егэ ирина волынец проблемы итоговой аттестации национальный родительский комитет
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