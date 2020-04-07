Единый госэкзамен российские школьники, вероятнее всего, будут сдавать в период с 8 июня по 11 июля.
Эти даты обозначены в проекте приказа Министерства просвещения, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В документе прописано:
Сроки начала основного госэкзамена для ребят, оканчивающих 9-й класс, перенесены на 9 июня.
Пресс-служба Рособрнадзора ранее сообщала, что повторного переноса сроков ЕГЭ-2020 не будет, но Сергей Кравцов, министр образования, возможности еще одного "сдвига" итоговой аттестации выпускников школ не исключает.
Пока решили защитить только детей и подростков.