В России определили сроки ЕГЭ и ОГЭ

Единый госэкзамен российские школьники, вероятнее всего, будут сдавать в период с 8 июня по 11 июля.

Эти даты обозначены в проекте приказа Министерства просвещения, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе прописано:

8 июня — экзамены по географии, литературе и информатике;

11 июня — по русскому языку;

15 июня — по математике (базового и профильного уровня);

18 июня — по истории и физике;

25 июня — по биологии;

25 июня — письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам

26 и 29 июня — раздел "Говорение" по иностранным языкам;

1-11 июля — резервные дни.

Сроки начала основного госэкзамена для ребят, оканчивающих 9-й класс, перенесены на 9 июня.

Пресс-служба Рособрнадзора ранее сообщала, что повторного переноса сроков ЕГЭ-2020 не будет, но Сергей Кравцов, министр образования, возможности еще одного "сдвига" итоговой аттестации выпускников школ не исключает.