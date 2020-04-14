Сроки проведения ЕГЭ могут быть при необходимости скорректированы. Решение по вопросу будет принято после майских праздников, заявил временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
"На сегодняшний момент у нас определена дата — 8 июня. Если ситуация будет ухудшаться, мы это будем знать в ближайший месяц… После майских праздников примерно мы выслушаем все рекомендации, в том числе штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, и будем принимать соответствующие решения", — отметил он.
Даже если дата проведения ЕГЭ будет перенесена, он не будет проводиться в онлайн-формате, заверил Музаев. Материалы экзамена изменяться из-за переноса даты не будут.
И.о. главы Рособрнадзора отметил, что школьники должны сейчас максимально сосредоточиться на подготовке.
Изначально ЕГЭ должен был проводиться в три этапа, основной был запланирован уже на 25 мая. Из-за ситуации с распространением коронавируса дата была изменена.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Госдуме поддержали идею о переносе сроков проведения ЕГЭ.
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