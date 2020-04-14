Судьба ЕГЭ решится после майских праздников

Сроки проведения ЕГЭ могут быть при необходимости скорректированы. Решение по вопросу будет принято после майских праздников, заявил временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

"На сегодняшний момент у нас определена дата — 8 июня. Если ситуация будет ухудшаться, мы это будем знать в ближайший месяц… После майских праздников примерно мы выслушаем все рекомендации, в том числе штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, и будем принимать соответствующие решения", — отметил он.

Даже если дата проведения ЕГЭ будет перенесена, он не будет проводиться в онлайн-формате, заверил Музаев. Материалы экзамена изменяться из-за переноса даты не будут.

И.о. главы Рособрнадзора отметил, что школьники должны сейчас максимально сосредоточиться на подготовке.

Изначально ЕГЭ должен был проводиться в три этапа, основной был запланирован уже на 25 мая. Из-за ситуации с распространением коронавируса дата была изменена.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Госдуме поддержали идею о переносе сроков проведения ЕГЭ.