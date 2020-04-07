Сейчас сроки сдачи ЕГЭ сдвинуты на полтора месяца, однако ситуация с коронавирусом может затянуться. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. Он предлагает отменить проведение ЕГЭ в текущем году из-за ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса в РФ.
"По коронавирусу мной была озвучена идея рассмотреть возможности в этом году не проводить единый госэкзамен, как это решили американцы, но премьер пока на это предложение впрямую не отреагировал. Я думаю, что его заместители в зависимости от развития ситуации к этому вопросу вернутся", - пояснил депутат.
Пока решили защитить только детей и подростков.