В Сербии запретили покидать дома под страхом тюремного срока

Все граждане Сербии должны будут провести двое суток дома. Власти приняли решение ввести комендантский час, который начнется в пятницу вечером и закончится только в понедельник утром. Ранее ограничения действовали только в промежуток между 17:00 до 05:00 в будни и с 15:00 до 05:00 по выходным.

За нарушение граждане рискуют получить штраф или даже тюремный срок. Президент страны Александр Вучич заявил, что не исключено введение круглосуточного запрета на выход из дома. В стране уже несколько недель действует режим чрезвычайного положения.

В общей сложности в Сербии зарегистрировано 2666 случаев заражения коронавирусом. За сутки цифра выросла на 219. Жертвами заболевания стали 65 человек.

Россия активно помогает Сербии в борьбе с распространением коронавируса. Более 80 специалистов из РФ сейчас находятся в этой балканской стране. Также было отправлено:

специальное оборудование;

средства защиты;

16 единиц военной техники.

Ранее "Правда.ру" сообщала, что медиков России поощрят за работу с коронавирусными больными. Они получат дополнительные выплаты.