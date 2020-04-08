Медиков России поощрят за работу с коронавирусными больными

Дополнительные выплаты получат медики России, которые работают непосредственно с больными коронавирусом. Такое решение принял Владимир Путин.

Как рассказал сегодня на селекторном совещании с главами субъектов президент России, врачам полагается выплата в 80 тысяч рублей ежемесячно.

"Для фельдшеров, медсестер и другого среднего персонала положена выплата в 50 тысяч рублей в месяц, для младшего медицинского персонала — 25 тысяч рублей в месяц. Врачи "Скорой помощи", которые также работают с коронавирусными больными, получат по 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и экипаж "Скорых" — по 25 тысяч рублей", — подчеркнул Владимир Путин.

Выплаты начнутся уже с апреля.