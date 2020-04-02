Клинцевич: в армии медицина оперативнее и серьезнее, чем на гражданке

Молодых людей, которые отправятся в армию в весеннюю призывную кампанию, проверят на коронавирус. Это будет сделано до того, как призывники отправятся к месту службы.

По прибытии в воинскую часть их ждет четырехдневный карантин. Поэтому родителям не стоит беспокоиться, что в армии здоровью их детей что-то угрожает. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Государство не может перестать функционировать. Что касается вооруженных сил, то с точки зрения медицинского обеспечения условия, в которых они находятся при проведении соответствующих мероприятий, значительно лучше, чем у гражданских лиц. В этих условиях их нахождение в вооруженных силах значительно важнее, эффективнее и безопаснее", — отметил политик.

Он напомнил, что в нынешней ситуации армия является "основным государственным органом, который может обеспечить нашу безопасность". Также Клинцевич подчеркнул, что медицина в армии куда современнее и оперативнее, чем в условиях гражданской жизни.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, несмотря на эпидемию коронавируса, с 1 апреля в России стартовала призывная кампания. Набор в армию продлится до 15 июля.