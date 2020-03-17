Президент России Владимир Путин посоветовал жителям страны не тратить деньги и не закупаться продуктами впрок. По его словам, ситуация с поставками продуктов питания и товаров первой необходимости надежно контролируется.
"Главное, чтобы люди понимали, что ситуация надёжная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать", — сообщил президент в ходе посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.