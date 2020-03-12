В Белоруссии количество заболевших коронавирусом достигло 21

Количество зараженных новым типом коронавируса в Белоруссии увеличилось до 21 человека.

Об этом сообщила 12 марта пресс-служба министерства здравоохранения государства.

"Сейчас в учреждениях здравоохранения Беларуси с лабораторно подтвержденым РНК COVID-19 пребывает 21 пациент", — указывается в сообщении.

В ведомстве также пояснили, что на момент изоляции пациентов их анализы на коронавирус были отрицательными и "они не представляли опасности для окружающих людей, поскольку выделение вируса вовне может начаться минимум на третий день после заражения".