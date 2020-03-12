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В Белоруссии количество заболевших коронавирусом достигло 21

Общество

Количество зараженных новым типом коронавируса в Белоруссии увеличилось до 21 человека.

Об этом сообщила 12 марта пресс-служба министерства здравоохранения государства.

"Сейчас в учреждениях здравоохранения Беларуси с лабораторно подтвержденым РНК COVID-19 пребывает 21 пациент", — указывается в сообщении.

В ведомстве также пояснили, что на момент изоляции пациентов их анализы на коронавирус были отрицательными и "они не представляли опасности для окружающих людей, поскольку выделение вируса вовне может начаться минимум на третий день после заражения".

"К этому периоду все эти пациенты уже были под наблюдением врачей, ни с кем не вступали в контакт", — рассказали в белорусском минздраве.

 

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