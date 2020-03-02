В Росфинмониторинге рассказали о новом виде телефонного мошенничества. Злоумышленники звонят в банки от имени сотрудников ведомства и просят предоставить им конфиденциальные данные.
"Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует о фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу. Злоумышленники звонят в кредитные организации и от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа требуют предоставить конфиденциальную информацию (паспортные данные, номера банковских карт и др.)", — сообщили в ведомстве.
Полученные данные о клиентах банков используют для рассылки вредоносного программного обеспечения.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".