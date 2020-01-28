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Источник Правда.Ру

Психолог: как предотвратить нападение подростков на учителей?

Общество

В Москве в одной из школ 15-летний ученик 8-го класса избил 61-летнюю учительницу прямо на уроке. 

Происшествия, связанные с нападением на учителей, происходят регулярно. Ситуацию в интервью "Правде.Ру" прокомментировала  Юркевич Виктория, профессор, руководитель сектора исследования одаренности, кандидат психологических наук в МГППУ (Московский Государственный психолого-педагогический университет).

- Почему подростков не берут каким-то образом под контроль на начальном этапе неадекватного поведения?

- Причина здесь одна, общая для любых подростков, не только российских. У них, особенно у мальчиков, да и девочек, происходит гормональная перестройка организма, это тяжелый период, когда меняется вся гормональная структура. Кроме того, меняются способы регуляции каких-то негативных состояний. Им труднее свою агрессию держать под контролем. Это особенность этого возраста. Надо присматриваться к подросткам, если кто-то из них начал грубить, утратил контроль над своим настроением, состоянием, то ему надо помочь, отправить к психологу, наблюдать за ним. С другой стороны, сильно менять им жизнь и особо их контролировать тоже нельзя.

Также нужно учить учителей, как общаться с подростками, понимая, что они находятся в довольно уязвимом положении.  С одной стороны, конечно, виноваты подростки, а с другой стороны, может быть, не на все 100%.  Не исключено, что и учитель, вместо того, чтобы прекратить такое поведение, ничего не предпринял.

Тех, кто уж очень резко нарушает порядок, берут под контроль. У нас на подростков обращают внимание. Я думаю, что есть какие-то рекомендации на этот счет в школах. Есть комната милиции. Но такое поведение не всегда можно предсказать.

Темы учителя подростки поведение русские школы
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