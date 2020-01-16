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Источник Правда.Ру

В Москве восьмиклассник избил учительницу на уроке физики

Происшествия

В Москве в одной из школ 15-летний ученик 8-го класса избил 61-летнюю учительницу прямо на уроке.

Подросток избил учительницу за порванный наушник

Педагог потребовала, чтобы он прекратил слушать музыку и убрал мобильный телефон.

Но учение проигнорировал требование учительницы.

Тогда учительница дернула наушник за провод, из-за чего тот порвался.

После этого подросток вскочил со стула и ударил учительницу рукой по лицу. Второй удар попал женщине по руке, в которой она держала пульт от интерактивной доски. В результате пульт отлетел и рассек ей кожу на голове.

Анна Николаевна выбежала в коридор и позвала на помощь коллег. Они вызвали "скорую помощь". Но подросток продолжил дебоширить: он разбил пульт и продолжил бить руками и ногами дверь в классе. Успокоить его смогла только его бабушка, которую вызвали в школу.

Учительницу доставили в одну из московских больниц. В настоящее время педагог находится дома на больничном.

"В школе уже привыкли к его выходкам. Подросток не отличался рвением к учебе, его даже оставляли на второй год", - сообщили педагоги.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Екатеринбурге девятиклассник напал на учительницу с молотком.

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