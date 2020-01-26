Большинство современных детей не высыпаются из-за того, что слишком много времени уделяют гаджетам. Кандидат психологических наук, доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ Елена Рассказова рассказала "Российской газете" об интересном способе решения этой проблемы.
Специалист утверждает, что родители, которые хотят, чтобы их ребенок вел здоровый образ жизни и высыпался, должны ввести в семье ритуал подготовки ко сну. В этот ритуал, по словам Рассказовой, может входить недолгая пешая прогулка на свежем воздухе, либо чтение. Также психолог рекомендовала включить в ритуал чистку зубов и принятие душа. Важно, чтобы ритуал не длился более 30 минут, иначе он может вызвать у ребенка напряжение.
"Самый эффективный способ - договариваться. Важно, чтобы какие-то правила в семье были. Тотальные запреты работают плохо. Как правило, подростки делают всё наоборот", - подчеркнула психолог.
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