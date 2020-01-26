Психолог поведала способ, как отвлечь ребенка от гаджетов перед сном

Большинство современных детей не высыпаются из-за того, что слишком много времени уделяют гаджетам. Кандидат психологических наук, доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ Елена Рассказова рассказала "Российской газете" об интересном способе решения этой проблемы.

Специалист утверждает, что родители, которые хотят, чтобы их ребенок вел здоровый образ жизни и высыпался, должны ввести в семье ритуал подготовки ко сну. В этот ритуал, по словам Рассказовой, может входить недолгая пешая прогулка на свежем воздухе, либо чтение. Также психолог рекомендовала включить в ритуал чистку зубов и принятие душа. Важно, чтобы ритуал не длился более 30 минут, иначе он может вызвать у ребенка напряжение.