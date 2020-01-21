Бузова стала рекордсменом в РФ по количеству подписчиков в Instagram

Певица Ольга Бузова стала рекордсменом по количеству подписчиков в российском сегменте Instagram. Об этом сообщил "Пятый канал".

Подписчиков заинтересовал новый трек

А привлекла поклонников публикация певицы, посвященная ее дню рождения, к которой она прикрепила новый трек "В огне".

Благодаря этой публикации количество подписчиков ее аккаунта увеличилось до 19,1 миллиона человек. Это максимальное количество последователей в российском сегменте социальной сети.

Второе место по количеству подписчиков занимает боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов с 18,4 миллионами последователей.