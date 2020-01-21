Певица Ольга Бузова стала рекордсменом по количеству подписчиков в российском сегменте Instagram. Об этом сообщил "Пятый канал".
А привлекла поклонников публикация певицы, посвященная ее дню рождения, к которой она прикрепила новый трек "В огне".
Благодаря этой публикации количество подписчиков ее аккаунта увеличилось до 19,1 миллиона человек. Это максимальное количество последователей в российском сегменте социальной сети.
Второе место по количеству подписчиков занимает боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов с 18,4 миллионами последователей.
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