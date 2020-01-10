Свыше 470 тысяч жителей Москвы планируют докупку метров по реновации

В Московский фонд реновации на приобретение дополнительных метров по программе реновации подали 474 заявлений. Об этом журналистам рассказали в "Стройкомплексе".

Как отметил руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин, имеются заявки как на покупку большего количества комнат, так и на отдельные квартиры.

По словам Лёвкина, договоры уже заключили с 428-ю семьями. При приобретении дополнительных метров предоставляется скидка 10%. Но покупаемая площадь не должна быть более 100 "квадратов".

А ранее СМИ писали, что в Москве участники программы реновации жилья подали примерно 450 тысяч замечаний и предложений, касающихся проектов планировок территорий.