Новый год в центре Петербурга отметили 20 млн человек

Примерно два миллиона человек отмечали новый 2020 год на Невском проспекте и Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Как рассказали в пресс-службе городского комитета по культуре, это стало рекордной цифрой.
Отмечается, что гулянья в честь праздника начались 31 декабря в 22:00 и шли до утра.
На Дворцовой площади демонстрировали красочное театрализованное шоу по мотивам произведений Бажова. В три часа ночи стартовали фейерверки.
Представители польских сделали заявление в ответ на слова президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войне.