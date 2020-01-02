Новый год в центре Петербурга отметили 20 млн человек

Примерно два миллиона человек отмечали новый 2020 год на Невском проспекте и Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Как рассказали в пресс-службе городского комитета по культуре, это стало рекордной цифрой.

Отмечается, что гулянья в честь праздника начались 31 декабря в 22:00 и шли до утра.

На Дворцовой площади демонстрировали красочное театрализованное шоу по мотивам произведений Бажова. В три часа ночи стартовали фейерверки.