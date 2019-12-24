Сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова отправили служить на архипелаг Новая Земля в Северном Ледовитом океане. Об этом сообщил Алексей Навальный в своем Twitter-аккаунте.
"Похоже, что план по изоляции нашего Руслана составлял лично Владимир Путин. Задействованные силы и средства впечатляют. Заблокировали сим-карту, ФСБ выломала дверь, на нескольких самолетах за сутки увезли на Новую Землю. Не шучу. Руслан сейчас на архипелаге Новая Земля", — написал юрист.
Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, говорившая с Шаведдиновым по телефону, подтвердила информацию.
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