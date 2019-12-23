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Повышение пенсий в 2020: кому, насколько и когда

Общество

В 2020 году, согласно изменениям в пенсионном законодательстве, в России намечен ряд мероприятий по повышению пенсионного обеспечения.

Кому и насколько повысят, разбирались журналисты "Правды.ру".

Индексация в январе 2020 года

С 1 января на 6,6% увеличатся страховые пенсии неработающих пенсионеров. В среднем, это даст «прибавку» в тысячу рублей.

Чтобы рассчитать, сколько получит конкретный пенсионер, надо умножить размер своей пенсии в 2019 на коэффициент индексации - 1,066.

Как обещал ПФР, выплаты в конце декабря уже получат те, кому они перечисляются на карточку, сразу после праздников - те, кто получает пенсии через «Почту России».

Повышение ЕДВ и НСУ

С 1 февраля проиндексируются ежемесячные денежные выплаты, которые получают инвалиды, ветераны, Герои СССР и России. Точная цифра коэффициента пока неизвестна. Но, как говорят специалисты, она составит примерно 3,8%.

На столько же  планируется увеличить стоимость набора социальных услуг (НСУ), который автоматически начисляется всем получателям ЕДВ.

Рост социальных пенсий

Социальных пенсий будут повышаться с 1 апреля. По прогнозам Минэкономразвития - на 7% (это примерно 300-900 рублей).  Обещают, что социальная пенсия после повышения составит 9925,35 рублей.

Пенсии работающих граждан

Перерасчет их намечен на 1 августа. И зависеть будет от суммы перечисленных в 2019 году страховых взносов.  

Социальные доплаты к пенсиям

Если пенсия неработающего гражданина ниже прожиточного минимума (в 2020 году - 9311 рублей), ему положена социальная доплата к ежемесячной выплате, которая позволит довести пенсию до минимально установленного размера.

Кто выйдет на пенсию в 2020 году

В 2020 году на пенсию пойдут женщины, достигшие возраста 56,5 года, и мужчины, которым исполнилось 61,5 года. Чтобы им назначили страховые пенсии, в 2020 году их рабочий стаж должен составлять 11 лет, а количество накопленных пенсионных баллов должно быть не меньше 18,6.

 

Темы 2020 пенсии индексация увеличение
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