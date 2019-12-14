Оплаченные Ходорковским вбросы "Новая газета" публикует без проверки

В Федеральное агентство новостей обратился журналист, длительное время работавший на "Новую газету". Он рассказал, как устроено либеральное издание изнутри и на каких условиях оно выпускает материалы "на заказ". Также выяснилось, почему в материале не фигурируют определенные люди и сколько беглый олигарх Михаил Ходорковский платит, чтобы его инфоповоды брались в работу без проверки.

Тарифы у "самого независимого издания" в России немаленькие. Согласно предоставленной информации, публикация любого компрометирующего материала обойдется в два миллиона. Для "своих" стоимость составляет миллион.

Собеседник ФАН не стал раскрывать свое имя, опасаясь проблем.

По его словам, он обратился в ФАН, так как уверен, что его интервью точно будет опубликовано.

"У вас и так война с "Новой". Меня же могут ждать серьезные проблемы. Но с учетом того, что, скорее всего, редакция и сам Муратов хотят меня подставить, у меня просто не осталось выбора, как обратится в другое СМИ",— сказал мужчина.

Он отметил, что многие читатели верят в честность материалов "Новой газеты". Тем не менее, по его словам, в редакции давно практикуют написание проплаченных статей. Вопрос лишь, кто платит деньги, сколько и за что. В качестве примера он назвал главреда издания Муратова, который берет деньги только от тех, с кем знаком лично, так как боится "подставы". Прайс у него немаленький. За публикацию материала на сайте и в газете он запрашивает два миллиона рублей. Для чиновников, сотрудников компаний и криминальных авторитетов, сливающих ему информацию, полтора миллиона. Для друзей стоимость составляет миллион. При этом, как утверждает собеседник ФАН, в таком случае журналистам от Муратова не перепадает ничего.