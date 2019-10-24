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Источник Правда.Ру

На продажу выставлена визитка Путина. Цена — 2 миллиона рублей

Общество print

 На сайте объявлений avito. ru выставили на продажу за два миллиона рублей визитную карточку президента России Владимира Путина времен его работы в мэрии Санкт-Петербурга.

"Визитка Владимира Путина, данная им моему отцу, когда он еще был председателем комитета. Ждала своего момента в визитнице более 20 лет. Качество хорошее. Любые проверки", — сказано в описании товара. Двадцатилетняя карточка оказалась в категории "хобби и отдых" в разделе "вещи знаменитостей, автографы".

Попытки связаться с хозяином визитки, предпринятые журналистами портала URA.RU, пока успехом не увенчались.

Напомним, что это уже не первая попытка заработать на визитках президента. Как рассказывала Правда. ру, в июле тоже на avito. ru продавали визитки Путина 1990-х годов. Тогда, по словам продавца, карточка досталась ему от деда.

Кстати, всего на сайте было выставлено 5 визитных карточек Путина, которые стоили от 200 тысяч до 2 миллионов рублей. Все они использовались по назначению во время работы нынешнего президента в должности председателя комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.

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Фото: скрин с avito. ru

Темы путин авито визитка
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