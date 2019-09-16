Россияне все чаще пользуются услугой "друг на час"

Услуга "друг на час" становится все более и более популярной у россиян.

Об этом агентству новостей РИА рассказали специалисты сервиса объявлений "Авито".

Напомним, что "друг на час" — это человек, готовый на короткий промежуток времени оказать клиенту внимание — например, сходить с ним в магазин или в кино.

Больше всего подобная услуга востребована в Москве и Санкт-Петербурге.

В Челябинске "друг на час" обойдется в среднем в 5,3 тысячи рублей, а в Барнауле, например, в 250 рублей.